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  • 08.12.2019
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'den radikal karar! ‘Oğlum Aslan’ı burada büyütmek çok zor’

Eşiyle 10 yıldır ’ta yaşayan , eyalet değiştirmeye karar verdi. Uzel, ‘Oğlum Aslan’ı burada büyütmek çok zor’ diyerek başka eyalete yerleşiyor.

New York kaçışı

Didem Uzel'den radikal karar... Eşi Selim Sarı ile 10 senedir New York'ta yaşayan eski manken, dün evine veda etti. 25 yıldır New York'ta yaşayan eşiyle eyalet değiştirmeye karar veren , nedenini şöyle açıkladı:

"Bana çok iyi geldin New York ama Aslan doğduğu zamana kadar... Seninle çocuk büyütmek inan ki çok zor... Eşim 25, ben 10 senedir buradayım. Ve bu süre zorluklarla yaşamak için bence yeterli bir süre."


Uzel ve eşi, oğullarının daha sakin ve konforlu bir hayat yaşaması için New York'tan taşınmaya karar verdi.

Uzel, şimdilik 'ye kesin dönüş yapmayı düşünmüyor.

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