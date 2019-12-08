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  • 08.12.2019
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Demet Şener ve 'den 2020 hazırlığı

Demet Şener, önceki gün eşi ile Zorlu AVM'deydi. 2019'un kendisi için çok güzel geçtiğini söyleyen Şener, "2020'nin ilk günlerinde aylardır çalıştığımız markamız görücüye çıkacak" dedi.

Görücüye çıkacak

Demet Şener, önceki gün eşi Cenk Küpeli ile Zorlu AVM'deydi. 2019'un kendisi için çok güzel geçtiğini söyleyen Şener, "2020'nin ilk günlerinde aylardır çalıştığımız markamız görücüye çıkacak" dedi.

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