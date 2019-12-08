Demet Şener, önceki gün eşi Cenk Küpeli ile Zorlu AVM'deydi. 2019'un kendisi için çok güzel geçtiğini söyleyen Şener, "2020'nin ilk günlerinde aylardır çalıştığımız markamız görücüye çıkacak" dedi.
Demet Şener, önceki gün eşi Cenk Küpeli ile Zorlu AVM'deydi. 2019'un kendisi için çok güzel geçtiğini söyleyen Şener, "2020'nin ilk günlerinde aylardır çalıştığımız markamız görücüye çıkacak" dedi.
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