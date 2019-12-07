Eski kaleci Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel, önceki akşamki bir davette şıklığıyla bakışları üzerine topladı.
Zeynep Hanım, kırmızı deri takımıyla çok şıktı.
Eski kaleci Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel, önceki akşamki bir davette şıklığıyla bakışları üzerine topladı.
Zeynep Hanım, kırmızı deri takımıyla çok şıktı.
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