Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 07.12.2019
  • Gazete

'in eşi Zeynep Sever Demire şıklığıyla bakışları üzerine topladı

Eski kaleci 'in eşi , önceki akşamki bir davette şıklığıyla bakışları üzerine topladı. Zeynep Hanım, kırmızı deri takımıyla çok şıktı.

Kırmızı şıklık

Eski kaleci Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel, önceki akşamki bir davette şıklığıyla bakışları üzerine topladı.

Zeynep Hanım, kırmızı deri takımıyla çok şıktı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriVolkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demire şıklığıyla bakışları üzerine topladı
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri