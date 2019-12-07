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  • 07.12.2019
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yöntemiyle kötü anılarını sildirip geçmişe sünger çekti!

Kanseri yenen kızı Arya’nın babası ’la mahkemelik olan , yöntemiyle kötü anılarını sildirip geçmişe sünger çekti. Bir yıldır tedavi gören Hindistan, "İnsan, yeniden doğmuş gibi oluyor" diye konuştu.

Sil baştan hayat

Geçtiğimiz yıllarda kızı Arya Rima'nın babası Ümit Aslan'la mahkemelik olan Ceren Hindistan, sıkıntılı günleri unutmak için ilginç bir yola başvurdu.

Hindistan, kanseri atlatan kızının velayeti için eski aşkıyla karşı karşıya gelmişti.

Ünlü oyuncu, Transkraniyal Manyetik Uyarım yöntemi ile hafızasındaki kötü anıları sildirdiğini açıkladı. Bir yıldır tedavi gören Hindistan, "İnsan, yeniden doğmuş gibi oluyor" diye konuştu.

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