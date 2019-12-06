Son moda başarı

Sosyetik tasarımcı Begüm Khan, Aquazzura markasının kurucusu Edgardo Osorio ile işbirliği yaptı. Khan'ın Osmanlı motifli küpeleri artık dünyaca ünlü markanın mağazalarında satışta.
Sosyetik tasarımcı Begüm Khan, Aquazzura markasının kurucusu Edgardo Osorio ile işbirliği yaptı. Khan'ın Osmanlı motifli küpeleri artık dünyaca ünlü markanın mağazalarında satışta.
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