Güzel oyuncu Hande Erçel, dünyaca ünlü kozmetik markası Bobbi Brown'ın yüzü oldu. Erçel, markanın ruj koleksiyonunun tanıtımı için önceki gün objektif karşısına geçti.
Ünlü oyuncu, çarpıcı pozlarıyla profesyonel mankenlere taş çıkardı. Erçel, markayla işbirliği yapmaktan dolayı büyük mutluluk yaşadığını belirtti.
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