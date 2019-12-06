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  • 06.12.2019
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reklam yüzü oldu

, marka yüzü olduğu dünyaca ünlü bir kozmetik markası için objektif karşısına geçti... Erçel, markayla işbirliği yapmaktan dolayı büyük mutluluk yaşadığını belirtti.

Dünya güzelı

Güzel oyuncu Hande Erçel, dünyaca ünlü kozmetik markası 'ın yüzü oldu. Erçel, markanın ruj koleksiyonunun tanıtımı için önceki gün objektif karşısına geçti.

Ünlü oyuncu, çarpıcı pozlarıyla profesyonel mankenlere taş çıkardı. Erçel, markayla işbirliği yapmaktan dolayı büyük mutluluk yaşadığını belirtti.

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