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  • 06.12.2019
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Dünyaca ünlü yıldız 'den Havalimanı'na övgü dolu sözler

Dünyaca ünlü yıldız , önceki gün aktarmalı uçuşu için Havalimanı'na geldi. Önceki gün ’nı gören ’li aktör Robert Davi, ‘Böyle havalimanı dünyanın hiçbir yerinde yok’ yorumu yaptı.

Yıldızlı övgü

Dünyaca ünlü yıldız Robert Davi, önceki gün aktarmalı uçuşu için İstanbul Havalimanı'na geldi. 'li oyuncu, sosyal medyadan havalimanına şöyle övgüler yağdırdı:


Robert Davi

"Şu boyutuna bakın. Ailemle buradan Stockholm'a geçeceğiz. Başka ülkelerde bunun gibi altyapı olabiliyorsa neden Amerika'da olmasın? Bizim lider olmamız gerekir."

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