Dünyaca ünlü yıldız Robert Davi, önceki gün aktarmalı uçuşu için İstanbul Havalimanı'na geldi. ABD'li oyuncu, sosyal medyadan havalimanına şöyle övgüler yağdırdı:
Robert Davi
"Şu boyutuna bakın. Ailemle buradan Stockholm'a geçeceğiz. Başka ülkelerde bunun gibi altyapı olabiliyorsa neden Amerika'da olmasın? Bizim lider olmamız gerekir."
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