Dünyaca ünlü yıldız Robert Davi, önceki gün aktarmalı uçuşu için İstanbul Havalimanı'na geldi. ABD'li oyuncu, sosyal medyadan havalimanına şöyle övgüler yağdırdı:



Robert Davi

"Şu boyutuna bakın. Ailemle buradan Stockholm'a geçeceğiz. Başka ülkelerde bunun gibi altyapı olabiliyorsa neden Amerika'da olmasın? Bizim lider olmamız gerekir."