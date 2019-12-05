Sosyetik Derin Mermerci ile Cem Aydın, dün resmen boşandı. Boşanma sonrası bir restorana giden çiftten Mermerci, eski eşine şöyle seslendi: "7 sene boyunca dostluğumuza, evliliğimize, kızlarımızın doğumuna çok defa kadeh kaldırdık. Bugün de yeni hayatımıza... İkimizin de yolu açık olsun Cemo'cum..."
Mermerci ile Aydın'ın altı yıllık evlilikleri, dün bitti.
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