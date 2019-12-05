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  • 05.12.2019
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Sosyetik ile resmen boşandı

Sosyetik ile , dün resmen boşandı. Boşanma sonrası bir restorana giden çiftten Mermerci, eski eşine şöyle seslendi: "7 sene boyunca dostluğumuza, evliliğimize, kızlarımızın doğumuna çok defa kadeh kaldırdık. Bugün de yeni hayatımıza... İkimizin de yolu açık olsun Cemo'cum..."

Medeni boşanma

Sosyetik Derin Mermerci ile Cem Aydın, dün resmen boşandı. Boşanma sonrası bir restorana giden çiftten Mermerci, eski eşine şöyle seslendi: "7 sene boyunca dostluğumuza, evliliğimize, kızlarımızın doğumuna çok defa kadeh kaldırdık. Bugün de yeni hayatımıza... İkimizin de yolu açık olsun Cemo'cum..."


Mermerci ile Aydın'ın altı yıllık evlilikleri, dün bitti.

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