Eşi Pamir Kıraner'le evliliğinden bebek sahibi olmaya hazırlanan Saadet Işıl Aksoy, önceki gün Los Angeles'ta yürüyüşe çıktı. Aksoy'a gezintide köpeği Kaju da eşlik etti.
Eşi Pamir Kıraner'le evliliğinden bebek sahibi olmaya hazırlanan Saadet Işıl Aksoy, önceki gün Los Angeles'ta yürüyüşe çıktı. Aksoy'a gezintide köpeği Kaju da eşlik etti.
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