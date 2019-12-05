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  • 05.12.2019
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köpeği Kaju ile 'ta yürüyüşe çıktı

Eşi 'le evliliğinden bebek sahibi olmaya hazırlanan , önceki gün 'ta yürüyüşe çıktı. Aksoy'a gezintide köpeği Kaju da eşlik etti.

Kaju gezintide

Eşi Pamir Kıraner'le evliliğinden bebek sahibi olmaya hazırlanan Saadet Işıl Aksoy, önceki gün Los Angeles'ta yürüyüşe çıktı. Aksoy'a gezintide köpeği Kaju da eşlik etti.

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