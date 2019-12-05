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  • 05.12.2019
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Oyuncu  ve aşkı aşktaki uyumlarını stillerine de yansıttı

Oyuncu , önceki akşam bir davete işletmeci aşkı ile katıldı. Siyahlara bürünen çift, aşktaki uyumlarını stillerine de yansıtmıştı.

Aşkın uyumu

Oyuncu Ezgi Mola, önceki akşam bir davete işletmeci aşkı Mustafa Aksakallı ile katıldı. Siyahlara bürünen çift, aşktaki uyumlarını stillerine de yansıtmıştı.

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