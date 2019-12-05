Oyuncu Ezgi Mola, önceki akşam bir davete işletmeci aşkı Mustafa Aksakallı ile katıldı. Siyahlara bürünen çift, aşktaki uyumlarını stillerine de yansıtmıştı.
Oyuncu Ezgi Mola, önceki akşam bir davete işletmeci aşkı Mustafa Aksakallı ile katıldı. Siyahlara bürünen çift, aşktaki uyumlarını stillerine de yansıtmıştı.
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