Pop müziğin ünlü ismi Hadise, önceki gün Instagram'dan bu kareyi paylaştı. Bu fotoğrafının altına "Kimsenin ışığını söndürmesine izin verme" notu düşen Hadise, pozuyla olay oldu. Seksi şarkıcıya, "Hadise, resmen ateş ediyor" yorumu yağdı.
Pop müziğin ünlü ismi Hadise, önceki gün Instagram'dan bu kareyi paylaştı. Bu fotoğrafının altına "Kimsenin ışığını söndürmesine izin verme" notu düşen Hadise, pozuyla olay oldu. Seksi şarkıcıya, "Hadise, resmen ateş ediyor" yorumu yağdı.
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