Yapımcılığını Sinehane'nin üstlendiği 'Aman Reis Duymasın' filmi, Türkiye'yi güldürmek için gün saymaya başladı. Yeraltı dünyasının en güçlü isimlerinin sakin bir kasabada yaz tatiline çıkmasını konu alan filmin 13 Aralık'ta vizyona gireceği açıklandı. Binlerce gurbetçimiz de filmin biletlerini almak için yarıştı. Filmin kadrosunda ise Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncuları yer aldı.