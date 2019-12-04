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  • 04.12.2019
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Türkücü rüzgarına kapıldı

Türkücü de rüzgarına kapıldı. Tuncer, 7-8 Aralık'taki Kadına şiddete karşı düzenlenen Rock'n Aid yardım konserinde ilk kez rock şarkı seslendirecek.

Rockçı Tuncer
Türkücü de rüzgarına kapıldı. Tuncer, 7-8 Aralık'taki Kadına şiddete karşı düzenlenen Rock'n Aid yardım konserinde ilk kez rock şarkı seslendirecek.

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