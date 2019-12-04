Türkücü Mahmut Tuncer de rock müzik rüzgarına kapıldı. Tuncer, 7-8 Aralık'taki Kadına şiddete karşı düzenlenen Rock'n Aid yardım konserinde ilk kez rock şarkı seslendirecek. Türkücü Mahmut Tuncer de rock müzik rüzgarına kapıldı. Tuncer, 7-8 Aralık'taki Kadına şiddete karşı düzenlenen Rock'n Aid yardım konserinde ilk kez rock şarkı seslendirecek.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.