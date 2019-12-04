Şarkıcı Altay'dan alkışlık hareket... Sanatçı, önceki gün Baltalimanı Portaxe'da engelli çocuklar ve aileleri için yemek düzenledi. Altay, bu anlamlı gecede engelli gençlerin yüzünü güldürdü. Şarkıcı Altay'dan alkışlık hareket... Sanatçı, önceki gün Baltalimanı Portaxe'da engelli çocuklar ve aileleri için yemek düzenledi. Altay, bu anlamlı gecede engelli gençlerin yüzünü güldürdü.
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