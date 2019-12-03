Sosyetik Hande Acar, önceki günkü paylaşımıyla kendini aslana benzetti. Acar, aracında çocuklarını beklerken montunun kürklü kapüşonunu takıp böyle poz verdi. Hande Hanım, bu kareye de 'aslan' emojisi koyarak gülümsetti.
Sosyetik Hande Acar, önceki günkü paylaşımıyla kendini aslana benzetti. Acar, aracında çocuklarını beklerken montunun kürklü kapüşonunu takıp böyle poz verdi. Hande Hanım, bu kareye de 'aslan' emojisi koyarak gülümsetti.
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