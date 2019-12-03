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  • 03.12.2019
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Sosyetik kendini aslana benzetti

Sosyetik , önceki günkü paylaşımıyla kendini aslana benzetti. Acar, aracında çocuklarını beklerken montunun kürklü kapüşonunu takıp böyle poz verdi. Hande Hanım, bu kareye de 'aslan' emojisi koyarak gülümsetti.

Aslan gibi poz

Sosyetik Hande Acar, önceki günkü paylaşımıyla kendini aslana benzetti. Acar, aracında çocuklarını beklerken montunun kürklü kapüşonunu takıp böyle poz verdi. Hande Hanım, bu kareye de 'aslan' emojisi koyarak gülümsetti.

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