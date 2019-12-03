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  • 03.12.2019
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Projeler geliyor

Oyuncu Cansu , önceki akşam Bebek'te bir mekandan çıkarken görüntülendi. Gazetecilerin, "Neler yapıyorsunuz?'' demesi üzerine Karakuş, "Birçok proje geliyor. Dikkatlice inceliyorum" dedi.

Projeler geliyor
Oyuncu Cansu , önceki akşam Bebek'te bir mekandan çıkarken görüntülendi. Gazetecilerin, "Neler yapıyorsunuz?'' demesi üzerine Karakuş, "Birçok proje geliyor. Dikkatlice inceliyorum" dedi.

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