Projeler geliyor

Oyuncu Cansu Melis Karakuş, önceki akşam Bebek'te bir mekandan çıkarken görüntülendi. Gazetecilerin, 'Neler yapıyorsunuz?'' demesi üzerine Karakuş, 'Birçok proje geliyor. Dikkatlice inceliyorum' dedi. Oyuncu Cansu Melis Karakuş, önceki akşam Bebek'te bir mekandan çıkarken görüntülendi. Gazetecilerin, 'Neler yapıyorsunuz?'' demesi üzerine Karakuş, 'Birçok proje geliyor. Dikkatlice inceliyorum' dedi.
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