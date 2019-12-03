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rüzgarı

Türk popunun sevilen sesi , önceki gece Moda Kayıkhane'de dinleyicisine yine unutulmaz bir gece yaşattı. Bin 500 kişinin katıldığı konserde herkes Göksel'in şarkılarıyla coştu, dans etti, alkışlar hiç susmadı

Göksel rüzgarı
Türk popunun sevilen sesi , önceki gece Moda Kayıkhane'de dinleyicisine yine unutulmaz bir gece yaşattı. Bin 500 kişinin katıldığı konserde herkes Göksel'in şarkılarıyla coştu, dans etti, alkışlar hiç susmadı

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