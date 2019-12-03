Göksel rüzgarı

Türk popunun sevilen sesi Göksel, önceki gece Moda Kayıkhane'de dinleyicisine yine unutulmaz bir gece yaşattı. Bin 500 kişinin katıldığı konserde herkes Göksel'in şarkılarıyla coştu, dans etti, alkışlar hiç susmadı
Türk popunun sevilen sesi Göksel, önceki gece Moda Kayıkhane'de dinleyicisine yine unutulmaz bir gece yaşattı. Bin 500 kişinin katıldığı konserde herkes Göksel'in şarkılarıyla coştu, dans etti, alkışlar hiç susmadı
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