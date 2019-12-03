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  • 03.12.2019
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Aslı restorantta

Cemiyet hayatının ünlü simalarından , geçtiğimiz gün Kanyon Alışveriş Merkezi'nde objektiflerimize yansıdı. Eşi Metin Bey'in AVM'deki restoranı Serafina'yı da ziyaret etti.

Aslı restorantta
Cemiyet hayatının ünlü simalarından , geçtiğimiz gün Kanyon Alışveriş Merkezi'nde objektiflerimize yansıdı. Eşi Metin Bey'in AVM'deki restoranı Serafina'yı da ziyaret etti.

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