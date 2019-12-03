Aslı restorantta

Cemiyet hayatının ünlü simalarından Aslı Şen, geçtiğimiz gün Kanyon Alışveriş Merkezi'nde objektiflerimize yansıdı. Eşi Metin Bey'in AVM'deki restoranı Serafina'yı da ziyaret etti. Cemiyet hayatının ünlü simalarından Aslı Şen, geçtiğimiz gün Kanyon Alışveriş Merkezi'nde objektiflerimize yansıdı. Eşi Metin Bey'in AVM'deki restoranı Serafina'yı da ziyaret etti.
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