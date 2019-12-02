Yakışıklı oyuncu Şükrü Özyıldız, önceki gün bedelli askerlik görevini tamamladı.
Özyıldız, terhis olur olmaz soluğu Nişantaşı'ndaki City's AVM'de aldı. Alışveriş turuna çıkan oyuncu, kısa saçını bereyle sakladı.
Yakışıklı oyuncu Şükrü Özyıldız, önceki gün bedelli askerlik görevini tamamladı.
Özyıldız, terhis olur olmaz soluğu Nişantaşı'ndaki City's AVM'de aldı. Alışveriş turuna çıkan oyuncu, kısa saçını bereyle sakladı.
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