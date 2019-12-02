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Yakışıklı oyuncu den alışverişe koştu

Yakışıklı oyuncu , önceki gün bedelli lik görevini tamamladı. Özyıldız, terhis olur olmaz soluğu Nişantaşı'ndaki City's AVM'de aldı. Alışveriş turuna çıkan oyuncu, kısa saçını bereyle sakladı.

Akerden alışverışe koştu

Yakışıklı oyuncu Şükrü Özyıldız, önceki gün bedelli askerlik görevini tamamladı.

Özyıldız, terhis olur olmaz soluğu Nişantaşı'ndaki City's AVM'de aldı. Alışveriş turuna çıkan oyuncu, kısa saçını bereyle sakladı.

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