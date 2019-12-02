Tüketim çılgınlığı, sosyal medyaya taşındı. Ünlüler de bunu kazanç kapısı yaptı.



ÇAPALAMADAN 20 BİN TL

Sosyal medya 'ayaklı reklam' platformuna dönüştü. Hal böyle olunca da takipçileri çok olan ünlüler, konserden kazandıklarını tek bir paylaşımla kazanmaya başladı. Oturduğu yerden her şeyin reklamını yaparak geçinen 'ünlü isimler' ve 'influencer'lar, asgari ücretle çalışan insanlara tüketim çağrısı yapıyor. Bunu en son 'Black Friday' etkinliklerinde gördük. Ne oyunculuk, ne modellik ne de şarkıcılık yapan sadece ve sadece 'sosyetik' olarak bilinen Ceylan Çapa dahi Instagram'da yaptığı her paylaşım başına 20 bin lira alıyor! Bu paraları ödeyen markaların çılgınca ünlü ve influencer tüketimi nereye gidecek; çok merak ediyorum…



SABRİ'DEN MİLYONLUK HEDİYE

Lüks araçlarıyla yıllardır olay olan Sarıoğlu çifti, şimdi de Porsche Panamera ile İstanbul sokaklarında şov yapıyor.

Futbol kariyerine nokta koyup teknik direktörlük için kolları sıvayan Sabri Sarıoğlu, eşi Yağmur Sarıoğlu'na aldığı lüks araçlarla çokça konuşulmuştu.

Son olarak birçok noktada gözlük mağazaları açan Sarıoğlu, ticarette istediği başarıyı yakalayamamış ve kepenk kapatmak zorunda kalmıştı. Sarıoğlu, buna rağmen eşini lüks hediyelere boğmaya devam ediyor. Eski futbolcu, özel bir şirkette pilot olan Yağmur Sarıoğlu'na adlarının baş harflerinden oluşan 'YSS' plakalı 2019 model Porsche Panamera hediye almış. Bunun için 2 buçuk milyon lira ödeyen Sarıoğlu'nun bu jestini görünce hayatta herkese Yağmur şansı diliyorum…

ELEŞTİRME TAKDİR ET

Diriliş Ertuğrul'dan sonra atv'de ekrana gelmeye başlayan Kuruluş Osman dizisi yayınlanmaya başladığı günden itibaren reyting rekorları kırıyor. İki bölümdür hayranlıkla izlediğim dizinin başrolü Osman Gazi'yi canlandıran Burak Özçivit, sosyal medyada haksız eleştirilere maruz kalıyor. Belli bir kesim Engin Altan Düzyatan ve Burak Özçivit'i karşılaştırıp mesnetsiz cümleler kuruyor. 5 sezon boyunca Diriliş Ertuğrul'a hayat veren Düzyatan, performansıyla herkesin beğenisini kazanmıştı. Daha iki bölüm yayınlanan dizideki rolü için bir yıldır hazırlanan Özçivit'in performansına şimdiden haksız yorumlar yapılıyor. Son altı ayda özel at binme eğitimi dahil birçok yönüyle kendini bu role hazırlayan Özçivit'in oyunculuğunu ve performansını da beğeniyorum. Daha yeni başlamış ve 2. bölümü dahil reyting rekorları kıran bir diziyi eleştirmek bence kıskançlıktan başka bir şey değil. Atv gibi Türkiye'nin en iyi kanalında yayınlanan ve tarihimizi en iyi şekilde anlatacak olan Kuruluş Osman, şimdiden 35 ülkeye satılmış. Bu başarı, bence eleştiri yerine alkışı hak ediyor.

UFUK ÖZCAN (KUYTU KÖŞE)