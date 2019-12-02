Sevilen popçu Murat Dalkılıç yeni albümü Afeta'nın ilk konserini İstmarina AVM'de verdi. Şarkılarıyla gönüllere taht kuran sanatçı, alanı tam kapasite dolduran sevenlerine unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşattı.
Sevilen popçu MuratDalkılıç yeni albümüAfeta'nın ilk konseriniİstmarina AVM'de verdi.Şarkılarıyla gönülleretaht kuran sanatçı, alanıtam kapasite dolduransevenlerine unutulmaz birmüzik ziyafeti yaşattı.
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