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  • 02.12.2019
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yeni albümü 'nın ilk konserini verdi

Sevilen popçu yeni albümü 'nın ilk konserini İstmarina AVM'de verdi. Şarkılarıyla gönüllere taht kuran sanatçı, alanı tam kapasite dolduran sevenlerine unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşattı.

Afeta izdihamı!
Sevilen popçu Murat Dalkılıç yeni albümü Afeta'nın ilk konserini İstmarina AVM'de verdi. Şarkılarıyla gönüllere taht kuran sanatçı, alanı tam kapasite dolduran sevenlerine unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşattı.

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