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  • 02.12.2019
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Charlie’nin Türk meleği

Şarkıcı , Charlie'nin Melekleri filminde Adeyyo şarkısının kullanılmasıyla büyük mutluluk yaşadığını açıkladı. "Hollywood'da ilk Türk şarkısının kullanılması gurur verici" ifadesini kullandı.

Charlie’nin Türk meleği

Şarkıcı , Charlie'nin Melekleri filminde Adeyyo şarkısının kullanılmasıyla büyük mutluluk yaşadığını açıkladı.

"Hollywood'da ilk Türk şarkısının kullanılması gurur verici" ifadesini kullandı.

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