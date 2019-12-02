Şarkıcı Ece Seçkin, Charlie'nin Melekleri filminde Adeyyo şarkısının kullanılmasıyla büyük mutluluk yaşadığını açıkladı.
"Hollywood'da ilk Türk şarkısının kullanılması gurur verici" ifadesini kullandı.
Şarkıcı Ece Seçkin, Charlie'nin Melekleri filminde Adeyyo şarkısının kullanılmasıyla büyük mutluluk yaşadığını açıkladı.
"Hollywood'da ilk Türk şarkısının kullanılması gurur verici" ifadesini kullandı.
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