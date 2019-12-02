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  • 02.12.2019
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Atv Kasım ayının en çok izlenen kanalı olarak zirveye yerleşti

’nin kanalı atv, iddialı yapımlarıyla izleyicileri ekrana kilitledi. Kasım ayının en çok izlenen kanalı olarak zirveye yerleşti. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, , , ve Türk halkının vazgeçilmezi haline geldi.

Zirvenin adı atv

atv, yayınladığı dizi ve programlarıyla Kasım ayında Tüm Gün-Tüm Kişiler, Prime Time-Tüm Kişiler kategorilerinde en çok izlenen kanal olarak zirveye yerleşti.

2016'dan bu yana birincilik koltuğunda oturmaya devam eden kanal, izleyici ekrana kilitledi.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, , Bir Zamanlar Çukurova, ve Hercai Türk halkının vazgeçilmezi haline geldi.

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