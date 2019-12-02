Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 02.12.2019
  • Gazete

Ailesini reddeden yarışmacıya 'ndan ders niteliğinde sözler

’e katılan yarışmacı , ailesiyle bağlarını kopardığını söyledi. Programın sunucusu ise şu sözlerle adeta ders verdi: Annelerimizin kıymetini unutmayacağız...

Atv ekranlarının sevilen yarışma programı son bölümüyle seyirciyi ekran başına kilitledi. 'nun sunuculuğunu yaptığı yarışmaya katılan avukat 'in sözleri, büyük tepki çekti. Genç avukat, programa ailesiyle herhangi bir bağının olmadığını söyledi. Ailesinin kendisini maddi dayanak olarak gördüğünü, ama kendisinin ihtiyacı olduğunda ailesinin yardımını görmediği iddia etti.

İmirzalıoğlu ise yarışmacıya sözleriyle adeta aile dersi verdi. "Aile olmanın içinde de bazı gereklilikler yok mudur? Büyükler küçükleri sever, küçükler büyükleri sever" dedi. Ailenin önemine değinen başarılı sunucunun "Biz yine de annelerimizin kıymetini hiçbir zaman unutmayacağız" sözleri, Twitter'da ilgi çekti. Herkes, aile kavramına değer veren başarılı sunucuyu destekledi.

Twitter yorumları
KENAN sen harika bir detaysın.
GEREK aile yaşantısı, gerek aileye verdiği değerle örnek bir isim...
SÖYLEDİĞİN her sözün arkasındayım.
HELAL olsun. Kenan gerçekten iyi sabretmiş.
SİNEM Kobal sen nasıl bir sevap işledin...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriAilesini reddeden yarışmacıya Kenan İmirzalıoğlu'ndan ders niteliğinde sözler
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri