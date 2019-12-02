Atv ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster son bölümüyle seyirciyi ekran başına kilitledi. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu yaptığı yarışmaya katılan avukat Buket Ebru Söylemez'in sözleri, büyük tepki çekti. Genç avukat, programa ailesiyle herhangi bir bağının olmadığını söyledi. Ailesinin kendisini maddi dayanak olarak gördüğünü, ama kendisinin ihtiyacı olduğunda ailesinin yardımını görmediği iddia etti.

İmirzalıoğlu ise yarışmacıya sözleriyle adeta aile dersi verdi. "Aile olmanın içinde de bazı gereklilikler yok mudur? Büyükler küçükleri sever, küçükler büyükleri sever" dedi. Ailenin önemine değinen başarılı sunucunun "Biz yine de annelerimizin kıymetini hiçbir zaman unutmayacağız" sözleri, Twitter'da ilgi çekti. Herkes, aile kavramına değer veren başarılı sunucuyu destekledi.

Twitter yorumları

KENAN sen harika bir detaysın.

GEREK aile yaşantısı, gerek aileye verdiği değerle örnek bir isim...

SÖYLEDİĞİN her sözün arkasındayım.

HELAL olsun. Kenan gerçekten iyi sabretmiş.

SİNEM Kobal sen nasıl bir sevap işledin...