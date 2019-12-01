Geçen akşam güzellerle kaçamak yapan Fenerbahçeli futbolcu Alper Potuk'un ardından eski aşkı Tuvana Türkay'dan misilleme gecikmedi. Türkay, önceki akşam yeni sevgilisiyle Baltalimanı Angel Blue Restoran çıkışı objektife yakalanınca büyük panik yaşadı.
Gizemli erkeğin ABD'den arkadaşı olduğunu söyleyen oyuncu, aşkının ismi konusunda ser verip sır vermedi.
Potuk, Türkay'dan ayrılık ayrılmaz çapkınlıkta gaza bastı.
DOĞAN SAVAŞ
Gizemli erkeğin ABD'den arkadaşı olduğunu söyleyen oyuncu, aşkının ismi konusunda ser verip sır vermedi.
Potuk, Türkay'dan ayrılık ayrılmaz çapkınlıkta gaza bastı.
DOĞAN SAVAŞ
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