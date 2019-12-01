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  • 01.12.2019
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'dan 'a aşk misillemesi

Geçen akşam güzellerle kaçamak yapan Fenerbahçeli futbolcu 'un ardından eski aşkı 'dan misilleme gecikmedi. Türkay, önceki akşam yeni sevgilisiyle çıkışı objektife yakalanınca büyük panik yaşadı. Gizemli erkeğin 'den arkadaşı olduğunu söyleyen oyuncu, aşkının ismi konusunda ser verip sır vermedi.

Tuvana’dan aşk misillemesi
Geçen akşam güzellerle kaçamak yapan Fenerbahçeli futbolcu Alper Potuk'un ardından eski aşkı Tuvana Türkay'dan misilleme gecikmedi. Türkay, önceki akşam yeni sevgilisiyle çıkışı objektife yakalanınca büyük panik yaşadı.



Gizemli erkeğin ABD'den arkadaşı olduğunu söyleyen oyuncu, aşkının ismi konusunda ser verip sır vermedi.



Potuk, Türkay'dan ayrılık ayrılmaz çapkınlıkta gaza bastı.

DOĞAN SAVAŞ

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