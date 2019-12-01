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'nın Sultan'ı 'ı sevince boğan kare

'nın Sultan'ı , önceki gün eline ulaşan bir fotoğrafla zamanda yolculuğa çıktı. Şoray'ın hayranları, sanatçının 1978'de '' filminin setinde çekilen bir fotoğrafı yeniledi. Sanatçı, kendisine hediye edilen bu kareyle sevince boğuldu.

Sultan’ın sevinci
Türk Sineması'nın Sultan'ı Türkan Şoray, önceki gün eline ulaşan bir fotoğrafla zamanda yolculuğa çıktı. Şoray'ın hayranları, sanatçının 1978'de 'Selvi Boylum Al Yazmalım' filminin setinde çekilen bir fotoğrafı yeniledi.



Sanatçı, kendisine hediye edilen bu kareyle sevince boğuldu.



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