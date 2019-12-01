Oyuncu Serenay Aktaş, önceki gün soluğu İstanbullular'ın uğrak noktası Büyükada'da aldı. Deniz kenarında verdiği pozları Instagram'da paylaşan Aktaş'ın güzelliğine takipçilerinden övgü yağdı. Oyuncu Serenay Aktaş, önceki gün soluğu İstanbullular'ın uğrak noktası Büyükada'da aldı. Deniz kenarında verdiği pozları Instagram'da paylaşan Aktaş'ın güzelliğine takipçilerinden övgü yağdı.
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