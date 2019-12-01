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  • 01.12.2019
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'ın neşesi

Oyuncu , önceki gün soluğu İstanbullular'ın uğrak noktası 'da aldı. Deniz kenarında verdiği pozları 'da paylaşan Aktaş'ın güzelliğine takipçilerinden övgü yağdı.

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