Seçkin Piriler, iş hayatını arka plana attı. Önceki gün Zorlu AVM'de objektife takılan Piriler, 'Şu sıralar bir şey yapmıyorum. Yeni yıl gelene kadar ailemle vakit geçireceğim' dedi. Seçkin Piriler, iş hayatını arka plana attı. Önceki gün Zorlu AVM'de objektife takılan Piriler, 'Şu sıralar bir şey yapmıyorum. Yeni yıl gelene kadar ailemle vakit geçireceğim' dedi.
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