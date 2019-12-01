Yardımsever kişiliğiyle bilinen işadamı İlhan Sabancı'nın eşi Pınar Sabancı, kural bozmadı. Üç çocuk annesi Pınar Hanım, bu kez Parıltı Görmeyen Çocuklara Destek Derneği için kolları sıvadı. Sabancı, görme engelli çocuklarla ünlüleri tiyatro sahnesinde buluşturacak projeye destek verdi.



PARILTILI DESTEK

Sabancı, 18 Aralık'ta Zorlu PSM Turkcell Platinum sahnesinde seyircisiyle buluşacak 'Hababam Sınıfı Parıltıyla' oyununda görev alacak. Sabancı, oyunun duyurusunu "Bu pırıl pırıl gençlerle tiyatro sahnesine çıkıyorum" diye yaptı.