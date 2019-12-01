Sık sık seyahat eden Meryem Uzerli'nin önceki günkü durağı Fransa'ydı. Paris'e uçan ünlü oyuncu, Eyfel Kulesi manzarasındaki huzur pozunu Instagram'da paylaştı. Sık sık seyahat eden Meryem Uzerli'nin önceki günkü durağı Fransa'ydı. Paris'e uçan ünlü oyuncu, Eyfel Kulesi manzarasındaki huzur pozunu Instagram'da paylaştı.
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