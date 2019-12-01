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  • 01.12.2019
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Meryem Uzerli'den 'te 'huzur' pozu

Sık sık seyahat eden Meryem Uzerli'nin önceki günkü durağı 'ydı. 'e uçan ünlü oyuncu, manzarasındaki huzur pozunu 'da paylaştı.

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