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  • 01.12.2019
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‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın ’i Bakü’de

’da önceki gün fırtınası esti. Atv’nin fenomen dizisi ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın ’i Kaynarca, yüzü olduğu markanın mağaza açılışında binlerce Azeri hayranı tarafından coşkuyla karşılandı.



Atv'de yayınlanan 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinin Hızır'ı Oktay Kaynarca, önceki gün Azerbaycan'da izdiham yarattı. Marka yüzü olduğu Kiğılı'nın Bakü'deki mağaza açılışına katılan usta oyuncu, Azeriler tarafından coşkuyla karşılandı.

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