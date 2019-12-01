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  • 01.12.2019
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kusursuz fiziği ve şık tarzıyla ilgi odağı oldu

Bir süredir ortalarda görünmeyen , önceki gün İstinyePark'taydı. Sosyetik güzel, her zamanki gibi kusursuz fiziği ve şık tarzıyla ilgi odağı oldu.

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Bir süredir ortalarda görünmeyen Ceylan Çapa, önceki gün İstinyePark'taydı. Sosyetik güzel, her zamanki gibi kusursuz fiziği ve şık tarzıyla ilgi odağı oldu.

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