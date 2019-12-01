Bir süredir ortalarda görünmeyen Ceylan Çapa, önceki gün İstinyePark'taydı. Sosyetik güzel, her zamanki gibi kusursuz fiziği ve şık tarzıyla ilgi odağı oldu. Bir süredir ortalarda görünmeyen Ceylan Çapa, önceki gün İstinyePark'taydı. Sosyetik güzel, her zamanki gibi kusursuz fiziği ve şık tarzıyla ilgi odağı oldu.
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