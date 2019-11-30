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  • 30.11.2019
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'dan ilginç itiraf

Yeni şarkısı "İkimiz Adına" için gün sayan 'dan ilginç bir itiraf geldi. Sahnede dans etmeyi sevmediğini söyleyen Soykan, "Uzun boylular dans edince hoş durmuyor. Sahnede odun gibi görünüyoruz" dedi.

Odun itirafı
Yeni şarkısı "İkimiz Adına" için gün sayan Pınar Soykan'dan ilginç bir itiraf geldi. Sahnede dans etmeyi sevmediğini söyleyen Soykan, "Uzun boylular dans edince hoş durmuyor. Sahnede odun gibi görünüyoruz" dedi.

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