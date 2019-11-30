Yeni şarkısı "İkimiz Adına" için gün sayan Pınar Soykan'dan ilginç bir itiraf geldi. Sahnede dans etmeyi sevmediğini söyleyen Soykan, "Uzun boylular dans edince hoş durmuyor. Sahnede odun gibi görünüyoruz" dedi.
Yeni şarkısı "İkimiz Adına" için gün sayan Pınar Soykan'dan ilginç bir itiraf geldi. Sahnede dans etmeyi sevmediğini söyleyen Soykan,"Uzun boylulardans edincehoş durmuyor.Sahnede odun gibigörünüyoruz" dedi.
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