Oyuncu çift Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu'ndan renkli paylaşım... İlişkileri evliliğe doğru giden ünlü çiftin, yağmur altında çekilmiş bu fotoğraflarına hayranlarından "Sırılsıklam aşk bu olsa gerek" mesajları yağdı.
Oyuncu çift Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu'ndan renkli paylaşım... İlişkileri evliliğe doğru giden ünlü çiftin, yağmur altında çekilmiş bu fotoğraflarına hayranlarından "Sırılsıklam aşk bu olsa gerek" mesajları yağdı.
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