Oyuncu çift Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu'ndan renkli paylaşım... İlişkileri evliliğe doğru giden ünlü çiftin, yağmur altında çekilmiş bu fotoğraflarına hayranlarından "Sırılsıklam aşk bu olsa gerek" mesajları yağdı.