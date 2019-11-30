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  • 30.11.2019
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ve 'ndan renkli paylaşım

Oyuncu çift ile 'ndan renkli paylaşım... İlişkileri evliliğe doğru giden ünlü çiftin, yağmur altında çekilmiş bu fotoğraflarına hayranlarından "Sırılsıklam aşk bu olsa gerek" mesajları yağdı.

Sırılsıklam aşıklar

Oyuncu çift Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu'ndan renkli paylaşım... İlişkileri evliliğe doğru giden ünlü çiftin, yağmur altında çekilmiş bu fotoğraflarına hayranlarından "Sırılsıklam aşk bu olsa gerek" mesajları yağdı.

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