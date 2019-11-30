Hande Erçel'le aşkı tam gaz süren Murat Dalkılıç'tan güzel oyuncuya mesaj... Önceki gün bir TV programına katılan 36 yaşındaki popçu, "Artık ben de baba olup o duyguları yaşamak için elimden geleni yapacağım" dedi.

Programda sevgilisinden gelen mesajla soğuk terler döken Murat Dalkılıç, ısrarlar üzerine Hande Erçel'in mesajını okudu. Mesajda güzel oyuncunun popçu aşkına "Bebek, set bitti sen ne yaptın?" yazdığı görüldü.



2017'den beri aşk yaşayan ikilinin, 2020'de evleneceği iddia ediliyor.