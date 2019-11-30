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  • 30.11.2019
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'tan aşkı 'e ince mesaj: Artık baba olmak istiyorum

’le aşkı adım adım evliliğe giden ’tan 26 yaşındaki oyuncuya ince mesaj: ‘Artık baba olmak istiyorum. O duyguyu yaşamak için elimden geleni yapacağım’

Hande'ye baba mesaj

Hande Erçel'le aşkı tam gaz süren Murat Dalkılıç'tan güzel oyuncuya mesaj... Önceki gün bir TV programına katılan 36 yaşındaki popçu, "Artık ben de baba olup o duyguları yaşamak için elimden geleni yapacağım" dedi.

Programda sevgilisinden gelen mesajla soğuk terler döken , ısrarlar üzerine 'in mesajını okudu. Mesajda güzel oyuncunun popçu aşkına "Bebek, set bitti sen ne yaptın?" yazdığı görüldü.


2017'den beri aşk yaşayan ikilinin, 2020'de evleneceği iddia ediliyor.

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