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  • 30.11.2019
  • Gazete

ile 'den romantik paylaşım

Magazin dünyasının en sempatik çiftlerinden ile , önceki gün Norveç'in yolunu tuttu. Soğuktan buz tutmuş göl manzarası eşliğinde böyle poz veren sempatik çiftin bu paylaşımı, "Buz gibi romantizm" yorumları yaptırdı.

Buz gibi romantizm

Magazin dünyasının en sempatik çiftlerinden Larissa ile Burak Gacemer, önceki gün Norveç'in yolunu tuttu. Soğuktan buz tutmuş göl manzarası eşliğinde böyle poz veren sempatik çiftin bu paylaşımı, "Buz gibi romantizm" yorumları yaptırdı.

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