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  • 30.11.2019
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oğlu Ateş ile alışveriş turunda

Son günlerde şarkıcı kimliğiyle olay olan , önceki gün İstinyePark'ta objektiflere yansıdı. Oğlu Ateş ile alışveriş turuna çıkan Sert, her zamankinin aksine sportif bir tarzdaydı.

Sportif alışveriş
Son günlerde şarkıcı kimliğiyle olay olan İvana Sert, önceki gün İstinyePark'ta objektiflere yansıdı. Oğlu Ateş ile alışveriş turuna çıkan Sert, her zamankinin aksine sportif bir tarzdaydı.

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