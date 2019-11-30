Son günlerde şarkıcı kimliğiyle olay olan İvana Sert, önceki gün İstinyePark'ta objektiflere yansıdı. Oğlu Ateş ile alışveriş turuna çıkan Sert, her zamankinin aksine sportif bir tarzdaydı. Son günlerde şarkıcı kimliğiyle olay olan İvana Sert, önceki gün İstinyePark'ta objektiflere yansıdı. Oğlu Ateş ile alışveriş turuna çıkan Sert, her zamankinin aksine sportif bir tarzdaydı.
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