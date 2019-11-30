İngilizler, Meghan Markle'ın kolyesinin peşine düştü!

İngiliz Kraliyet Ailesi'nin gelini Sussex Düşesi Meghan Markle'ın, eşi Prens Harry ve oğlu Archie ile birlikte çıktığı Güney Afrika turunda taktığı Nazar boncuğu ve Fatma Ana'nın eli figürünü içeren kolye, İngiltere'de büyük ilgi gördü.
Basının kolyeyi ve anlamını gündeme taşımasının ardından, İngilizler'i nazar boncuğu merakı sardı. Markle'ın boynunda Alemdara marka kolyeyi gören çok sayıda İngiliz 450 sterlinlik takının peşine düştü.
Basının kolyeyi ve anlamını gündeme taşımasının ardından, İngilizler'i nazar boncuğu merakı sardı. Markle'ın boynunda Alemdara marka kolyeyi gören çok sayıda İngiliz 450 sterlinlik takının peşine düştü.
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