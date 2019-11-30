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  • 30.11.2019
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İngilizler, Meghan Markle'ın kolyesinin peşine düştü!

İngiliz 'nin gelini 'ın, eşi ve oğlu Archie ile birlikte çıktığı turunda taktığı Nazar boncuğu ve Fatma Ana'nın eli figürünü içeren kolye, İngiltere'de büyük ilgi gördü.

İngilizler’e maşallah!
İngiliz 'nin gelini Sussex Düşesi Meghan Markle'ın, eşi ve oğlu Archie ile birlikte çıktığı turunda taktığı Nazar boncuğu ve Fatma Ana'nın eli figürünü içeren kolye, İngiltere'de büyük ilgi gördü.




Basının kolyeyi ve anlamını gündeme taşımasının ardından, İngilizler'i nazar boncuğu merakı sardı. Markle'ın boynunda Alemdara marka kolyeyi gören çok sayıda İngiliz 450 sterlinlik takının peşine düştü.

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