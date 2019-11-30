Hande Acar siyahlara büründü

Hande Acar, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Giyim tarzı ve gözlükleriyle sık sık gündem olan sosyetik güzelin siyahlar içindeki şıklığı ise göz doldurdu. Hande Acar, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Giyim tarzı ve gözlükleriyle sık sık gündem olan sosyetik güzelin siyahlar içindeki şıklığı ise göz doldurdu.
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