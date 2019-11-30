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  • 30.11.2019
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Güzel sunucu Çağla Şıkel ticarette sınırları aşıyor!

Güzel sunucu Çağla Şıkel, ticarette sınırları aşıyor. “Çağla X Pelin” markasıyla ayakkabı sektörüne giren Şıkel’in markası 26 ülkede satılacak. Şıkel; ABD, , ve birçok ülkeye ihracat yaparak Türk ekonomisine katkıda bulunacak.

Çağla çizmeyi aştı

Mankenlik ve sunuculuktaki başarısını ticarete de taşıyan Çağla Şıkel, dünya markası olma yolunda. "Çağla X Pelin" markasıyla çizmeleri yurt içinde büyük ilgi gören Şıkel, hedef büyüttü.

Çağla Şıkel, özel tasarımlarıyla 16/18 Ocak tarihleri arasında Leshow İstanbul'da yabancı yatırımcılarla bir araya gelecek. Şıkel'in çizmeleri; Yunanistan, İtalya, Fransa, Almanya, Polonya, ABD, BAE, Rusya olmak üzere 26 ülkede satılacak.


Çağla Şıkel ve Pelin'in ayakkabıları; ortak projeye imza atarak yurt dışına açıldı.



2 çocuk annesi Çağla Şıkel, ihracattaki başarısıyla ülke ekonomisine katkı sağlayacak.

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