Güzel sunucu Çağla Şıkel ticarette sınırları aşıyor!

Mankenlik ve sunuculuktaki başarısını ticarete de taşıyan Çağla Şıkel, dünya markası olma yolunda. "Çağla X Pelin" markasıyla çizmeleri yurt içinde büyük ilgi gören Şıkel, hedef büyüttü.

Çağla Şıkel, özel tasarımlarıyla 16/18 Ocak tarihleri arasında Leshow İstanbul'da yabancı yatırımcılarla bir araya gelecek. Şıkel'in çizmeleri; Yunanistan, İtalya, Fransa, Almanya, Polonya, ABD, BAE, Rusya olmak üzere 26 ülkede satılacak.



Çağla Şıkel ve Pelin'in ayakkabıları; ortak projeye imza atarak yurt dışına açıldı.





2 çocuk annesi Çağla Şıkel, ihracattaki başarısıyla ülke ekonomisine katkı sağlayacak.