Popçu Murat Dalkılıç, geçtiğimiz günlerde köpeği 6 tane yavru doğurunca büyük sevinç yaşamıştı. Yavrulara gözü gibi bakan Dalkılıç, önceki gün de sevimli bir poza imza attı. Şarkıcı, yavrulardan 4'ü ile bu neşeli pozu verdi.
Popçu Murat Dalkılıç, geçtiğimiz günlerde köpeği 6 tane yavru doğurunca büyük sevinç yaşamıştı. Yavrulara gözü gibi bakan Dalkılıç, önceki gün de sevimli bir poza imza attı. Şarkıcı, yavrulardan 4'ü ile bu neşeli pozu verdi.
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