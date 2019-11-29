Popçu Murat Dalkılıç, geçtiğimiz günlerde köpeği 6 tane yavru doğurunca büyük sevinç yaşamıştı. Yavrulara gözü gibi bakan Dalkılıç, önceki gün de sevimli bir poza imza attı. Şarkıcı, yavrulardan 4'ü ile bu neşeli pozu verdi.