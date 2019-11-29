Ünlü modacı Cihan Nacar, önceki gün Denizli Fashion Week kapsamında bir defile düzenledi.
45 yaşındaki iki çocuk annesi Emel Yıldırım, yıllara meydan okuyan formuyla defileye damga vurdu.
Şebnem Schaefer - Cihan Nacar
Ünlü modacı Cihan Nacar, önceki gün Denizli Fashion Week kapsamında bir defile düzenledi.
45 yaşındaki iki çocuk annesi Emel Yıldırım, yıllara meydan okuyan formuyla defileye damga vurdu.
Şebnem Schaefer - Cihan Nacar
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