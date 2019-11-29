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  • 29.11.2019
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podyuma damga vurdu

Ünlü modacı , önceki gün kapsamında bir defile düzenledi. 45 yaşındaki iki çocuk annesi , yıllara meydan okuyan formuyla defileye damga vurdu.

Podyuma yıldırım düştü

Ünlü modacı Cihan Nacar, önceki gün Denizli Fashion Week kapsamında bir defile düzenledi.

45 yaşındaki iki çocuk annesi Emel Yıldırım, yıllara meydan okuyan formuyla defileye damga vurdu.


Şebnem Schaefer - Cihan Nacar

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