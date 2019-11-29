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  • 29.11.2019
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ile evlilik kararı alan düğün detaylarını paylaştı

Kendisinden 21 yaş küçük aşkı ile evlenmeye karar veren , düğün detaylarını paylaştı. Önceki akşam sevgilisiyle bir davete katılan 46 yaşındaki oyuncu, Ocak 2020'deki düğünün sade olacağını belirtip "Herkesi bekliyorum" diye konuştu

Sade düğün yapacak

Kendisinden 21 yaş küçük aşkı Dinç Aydoğdu ile evlenmeye karar veren Hande Ataizi, düğün detaylarını paylaştı. Önceki akşam sevgilisiyle bir davete katılan 46 yaşındaki oyuncu, Ocak 2020'deki düğünün sade olacağını belirtip "Herkesi bekliyorum" diye konuştu


Ataizi ile mekandan ayrılan Dinç Aydoğdu'nun sakallarını kesip imaj tazelediği gözlendi. Aydoğdu'nun yeni hali "Damat tıraşı olmuş" esprisi yaptırdı.

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