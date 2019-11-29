Kendisinden 21 yaş küçük aşkı Dinç Aydoğdu ile evlenmeye karar veren Hande Ataizi, düğün detaylarını paylaştı. Önceki akşam sevgilisiyle bir davete katılan 46 yaşındaki oyuncu, Ocak 2020'deki düğünün sade olacağını belirtip "Herkesi bekliyorum" diye konuştu



Ataizi ile mekandan ayrılan Dinç Aydoğdu'nun sakallarını kesip imaj tazelediği gözlendi. Aydoğdu'nun yeni hali "Damat tıraşı olmuş" esprisi yaptırdı.