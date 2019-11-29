Derin Mermerci yasak aşk iddialarını yalanladı! "Onur kırıcı"

Derin Mermerci'nin 6 yıllık eşi Cem Aydın'dan işadamı Murat Aslan'la yaşadığı yasak aşk yüzünden boşanacağı iddia edildi. 38 yaşındaki iki çocuk annesi Mermerci, iddiayı şöyle yalanladı:
"Evliliğimizin bir başka bir aşk yüzünden sona erdiği iddiası onur kırıcı. Benim için tek bir gerçek var; o da Cem'le yaşadığımız evliliğin tertemiz temellere kurulu olduğu ve aynı şekilde bitmesi."
Murat Aslan
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.