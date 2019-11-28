Çağla Şıkel süper minisiyle dikkat çekti Güzel model ve sunucu Çağla Şıkel, önceki akşam bir davette süper minisiyle dikkat çekti. 40 yaşındaki iki çocuk annesi Şıkel, kusursuz fiziğiyle büyüledi. Ünlü manken, objektiflere frikik vermemek için de gece boyunca temkinli davrandı.

Güzel model ve sunucu Çağla Şıkel, önceki akşam bir davette süper minisiyle dikkat çekti. 40 yaşındaki iki çocuk annesi Şıkel, kusursuz fiziğiyle büyüledi. Ünlü manken, objektiflere frikik vermemek için de gece boyunca temkinli davrandı. TÜM MANŞETLER