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  • 28.11.2019
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Çağla Şıkel süper minisiyle dikkat çekti

Güzel model ve sunucu Çağla Şıkel, önceki akşam bir davette süper minisiyle dikkat çekti. 40 yaşındaki iki çocuk annesi Şıkel, kusursuz fiziğiyle büyüledi. Ünlü manken, objektiflere frikik vermemek için de gece boyunca temkinli davrandı.

Temkinli Çağla

Güzel model ve sunucu Çağla Şıkel, önceki akşam bir davette süper minisiyle dikkat çekti. 40 yaşındaki iki çocuk annesi Şıkel, kusursuz fiziğiyle büyüledi. Ünlü manken, objektiflere frikik vermemek için de gece boyunca temkinli davrandı.

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