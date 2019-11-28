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  • 28.11.2019
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'' filmi 13 Aralık'ta sinemaseverlerle buluşacak

Yapımcılığını Sinehane'nin üstlendiği '' filmi için geri sayım başladı. 'ın yönettiği ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken film, 13 Aralık'ta sinemaseverlerle buluşacak.

Vizyona geri sayım

Yapımcılığını Sinehane'nin üstlendiği 'Aman Reis Duymasın' filmi için geri sayım başladı. 'ın yönettiği ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken film, 13 Aralık'ta sinemaseverlerle buluşacak.

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