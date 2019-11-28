Yapımcılığını Sinehane'nin üstlendiği 'Aman Reis Duymasın' filmi için geri sayım başladı. Onur Tan'ın yönettiği ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken film, 13 Aralık'ta sinemaseverlerle buluşacak.
Yapımcılığını Sinehane'nin üstlendiği 'Aman Reis Duymasın' filmi için geri sayım başladı. Onur Tan'ın yönettiği ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken film, 13 Aralık'ta sinemaseverlerle buluşacak.
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