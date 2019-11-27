Hilal Altınbilek, çekimleri Adana'da gerçekleşen atv'nin başarılı dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova'nın setinden önceki gün bu kareyi paylaştı. Ünlü oyuncu, paylaşımının altına da "Güzel bakın, güzel görün" diye yazdı.