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  • 27.11.2019
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''nın yıldızı 'ten 'güzel' paylaşım

, çekimleri Adana'da gerçekleşen atv'nin başarılı dizisi ''nın setinden önceki gün bu kareyi paylaştı. Ünlü oyuncu, paylaşımının altına da "Güzel bakın, güzel görün" diye yazdı.

Adana güzeli

Hilal Altınbilek, çekimleri Adana'da gerçekleşen atv'nin başarılı dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova'nın setinden önceki gün bu kareyi paylaştı. Ünlü oyuncu, paylaşımının altına da "Güzel bakın, güzel görün" diye yazdı.

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