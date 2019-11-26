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'in 'ye anlamlı jest

Yıllar önce atv'de ekrana gelen fenomen dizi 'deki karakteriyle şöhretine şöhret katan 'ye anlamlı jest. Güzel oyuncunun Latin Amerikalı hayranları, Dere'nin yeni projesi için lı çocuklara dondurma ısmarladı.

Ezelden beri hayranlar

Yıllar önce atv'de ekrana gelen fenomen dizi Ezel'deki karakteriyle şöhretine şöhret katan Cansu Dere'ye anlamlı jest. Güzel oyuncunun Latin Amerikalı hayranları, Dere'nin yeni projesi için Kamboçyalı çocuklara dondurma ısmarladı.

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