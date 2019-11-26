Yıllar önce atv'de ekrana gelen fenomen dizi Ezel'deki Eyşan karakteriyle şöhretine şöhret katan Cansu Dere'ye anlamlı jest. Güzel oyuncunun Latin Amerikalı hayranları, Dere'nin yeni projesi için Kamboçyalı çocuklara dondurma ısmarladı.
Yıllar önce atv'de ekrana gelen fenomen dizi Ezel'deki Eyşan karakteriyle şöhretine şöhret katan Cansu Dere'ye anlamlı jest. Güzel oyuncunun Latin Amerikalı hayranları, Dere'nin yeni projesi için Kamboçyalı çocuklara dondurma ısmarladı.
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