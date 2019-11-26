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  • 26.11.2019
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'taki başarısını müzik dünyasına taşıdı

Sevilen şarkıcı , sosyal medya platformu 'taki başarısını müzik dünyasına taşıdı. Tüfekçi, yeni şarkısı 'Veryansın' ile hayli iddialı...

Batuhan’dan veryansın
Sevilen şarkıcı Batuhan Tüfekçi, sosyal medya platformu 'taki başarısını müzik dünyasına taşıdı. Tüfekçi, yeni şarkısı 'Veryansın' ile hayli iddialı...

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