Sevilen şarkıcı Batuhan Tüfekçi, sosyal medya platformu Tik Tok'taki başarısını müzik dünyasına taşıdı. Tüfekçi, yeni şarkısı 'Veryansın' ile hayli iddialı... Sevilen şarkıcı Batuhan Tüfekçi, sosyal medya platformu Tik Tok'taki başarısını müzik dünyasına taşıdı. Tüfekçi, yeni şarkısı 'Veryansın' ile hayli iddialı...
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