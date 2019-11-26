Arsenal'in yıldızı Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe, önceki gün Londra'dan bu pozunu paylaştı. Gülşe, "Yenge, birçok futbolcu eşine doğal güzellik dersi veriyor" dedirtti.
Arsenal'in yıldızı Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe, önceki gün Londra'dan bu pozunu paylaştı. Gülşe, "Yenge, birçok futbolcu eşine doğal güzellik dersi veriyor" dedirtti.
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